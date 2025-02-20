ЦАХАЛ активизировал действия по борьбе с террором в Иудее и Самарии после взрывов в Гуш-Дане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ вместе с Общей службой безопасности (ШАБАК) и полицией участвует в расследовании обстоятельств взрывов в Гуш-Дане.

Кроме того, по итогам оценки ситуации активизирована операция ЦАХАЛа по борьбе с террором в Иудее и Самарии. Некоторые палестинские населенные пункты заблокированы армией.

Глава Генштаба Герци А-Леви отдал приказ об оказании необходимой помощи полиции Израиля и об усилении патрулирования вдоль линии соединения с ПА.