ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за неделю задержали около 90 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ уведомляет, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии, в том числе в рамках операции "Железная стена" (в северной Самарии), были задержаны около 90 подозреваемых в терроре и конфискованы более 15 единиц оружия.

Минувшей ночью в Ихтабе, около Туль-Карема, бойцами спецназа "Дувдеван" были задержаны пять разыскиваемых террористов.

После автобусных терактов в Холоне и Бат-Яме в Самарию были введены дополнительно три батальона ЦАХАЛа.