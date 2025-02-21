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Израиль

ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за неделю задержали около 90 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 21 февраля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:30
ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за неделю задержали около 90 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомляет, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии, в том числе в рамках операции "Железная стена" (в северной Самарии), были задержаны около 90 подозреваемых в терроре и конфискованы более 15 единиц оружия.

Минувшей ночью в Ихтабе, около Туль-Карема, бойцами спецназа "Дувдеван" были задержаны пять разыскиваемых террористов.

После автобусных терактов в Холоне и Бат-Яме в Самарию были введены дополнительно три батальона ЦАХАЛа.

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