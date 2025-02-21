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Израиль

ХАМАС возмущен: доставили всего 12 караванов, а не запрошенные 60 тысяч

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 21 февраля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:03
ХАМАС возмущен: доставили всего 12 караванов, а не запрошенные 60 тысяч
AP Photo/Mohamed Arafat

Представитель правительственного информационного бюро сектора Газы (структура, подчиненная ХАМАСу) Саламэ Маруф заявил, что в пятницу утром в сектор Газы были доставлены всего 12 мобильных строений (караванов), и они предназначены для использования международными организациями, а не для беженцев.

"Мы вновь повторяем, сектор Газы нуждается не менее чем в 60 тысячах передвижных домов и 200 тысячах палаток, чтобы обеспечить временное убежище для сотен тысяч семей, потерявших свои дома, – утверждает чиновник ХАМАСа. – На данный момент поступило менее половины необходимого количества палаток и ни одного каравана для беженцев, это капля в море наших потребностей".

ХАМАС требует, чтобы международное сообщество и посредники оказали давление на Израиль для "обеспечения потребностей жителей сектора Газы" и "для предотвращения шантажа со стороны оккупантов, которые наслаждаются страданиями нашего народа и усугубляют их, препятствуя поступлению этих необходимых грузов".

Напомним, Израиль разрешил поставку строительной техники и передвижных домов в сектор Газы после возвращения четырех тел заложников. Однако если три тела действительно принадлежат заложникам – 83-летнему Одеду Лифшицу и малышам Кфиру и Ариэлю Бибасам, которым было девять месяцев и четыре года, то за тело их матери Шири Бибас террористы пытались выдать тело неопознанной жительницы Газы.

ХАМАС признал факт подлога, заявив, что "из-за бомбежек тела перемешались", однако судмедэксперты, исследовавшие поступившие из Газы тела, подчеркивают: Кфир и Ариэль Бибасы были жестоко убиты террористами, а не погибли под завалами, как все эти месяцы заявляли террористы.

Израиль
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