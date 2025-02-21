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Израиль

Минздрав сообщил, что вода в одном из районов Нетании не годится для питья

время публикации: 21 февраля 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 20:56
Минздрав сообщил, что вода в одном из районов Нетании не годится для питья
Flash90. Фото: Ш.Леопольд

Министерство здравоохранения объявило, что жителям нескольких улиц Нетании необходимо кипяить водопроводную воду перед использованием.

Указание выпущено после получения результатов проверки качества водопроводной воды, показавших, что она не годится для питья, приготовления лекарств и чистки зубов. Речь идет об улицах Герцль (до площадей Сион и Жаботински), Усишкин, Ремез, Смелянски,Карлибах, Дизенгоф и некоторых других.

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