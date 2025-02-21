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Израиль

Источник в ХАМАСе: в субботу несколько заложников будут переданы "Красному Кресту" уже в 08:30

Заложники
ХАМАС
время публикации: 21 февраля 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 19:22
Источник в ХАМАСе: в субботу несколько заложников будут переданы "Красному Кресту" уже в 08:30
Abed Rahim Khatib/Flash90

Источник в ХАМАСе заявил, что в субботу, 22 февраля, несколько заложников будут переданы "Красному Кресту" уже в 08:30.

"Церемония" передачи состоится к востоку от Рафиаха. Ранее палестинские СМИ сообщали, что четверо заложников будут переданы сотрудникам "Красного Креста" в центре сектора Газы, а двое – в районе Рафиаха.

Израиль
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22 февраля двое заложников будут освобождены в Рафиахе и еще четверо – в центре Газы