Источник в ХАМАСе: в субботу несколько заложников будут переданы "Красному Кресту" уже в 08:30

Источник в ХАМАСе заявил, что в субботу, 22 февраля, несколько заложников будут переданы "Красному Кресту" уже в 08:30.

"Церемония" передачи состоится к востоку от Рафиаха. Ранее палестинские СМИ сообщали, что четверо заложников будут переданы сотрудникам "Красного Креста" в центре сектора Газы, а двое – в районе Рафиаха.