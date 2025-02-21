В Иерусалиме задержан водитель, совершивший наезд на сотрудницу полиции

Полиция сообщила, что по окончании футбольного матча на стадионе "Тедди" в Иерусалиме водитель одного из автомобилей не подчинился требованию полиции и продолжил движение, подвергнув опасности жизни сотрудников полиции и прохожих.

Реагируя на действия водителя, один из полициейских произвел выстрел по колесам автомобиля, машина остановилась. Водитель был задержан и доставлен для допроса.

Пострадала сотрудница полиции: она получила легкую травму ноги, медицинская помощь ей не потребовалась.