Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление по поводу возвращения ХАМАСом тел Ариэля и Кфира Бибаса, а также Одеда Лифшица.

Нетаниягу сказал: "Сегодня день траура. День безграничной скорби, невыразимой боли. Четырехлетний Ариэль Бибас, его младший брат, годовалый Кфир, и 84-летний Одед Лифшиц были жестоко убиты варварами из ХАМАСа. Их тела возвращаются домой, в страну, погруженную в траур. Страну, которая никогда не забудет и никогда не простит зло, оборвавшее эти невинные жизни. С того черного дня 7 октября, когда ХАМАС зверски убил и сжег 1200 наших родных и близких, Израиль ждал, затаив дыхание, и вопреки всему надеялся, что наши заложники выживут в аду ХАМАСа. Несмотря ни на что нам удалось вернуть многих домой. Некоторых мы спасли. Некоторых, к огромному сожалению, не смогли. Маленькие Бибасы стали символом того, кем мы являемся и против кого боремся. Вот фотография братьев Бибас. Этих прекрасных детей. Напомню: одному было четыре года, второму – меньше года, когда варвары из ХАМАСа вырвали их из рук матери.

Она сражалась, как львица, защищая своих мальчиков. Только представьте себе их ужас. Их растерянность. Непорочные, чистые дети, которые никому не причинили зла. Младенец, ради всего святого. Они страдали в плену, пока ХАМАС хладнокровно их не убил. Кто похищает маленького мальчика и младенца, а затем убивает их? Монстры. Только монстры. Эти чудовища из ХАМАСа ещё и цинично отказались вернуть тело их матери, Шири, вместо этого передав тело жительницы Газы, грубо нарушив условия соглашения".

"Сегодня содрогаются небеса.Весь цивилизованный мир должен осудить эти ужасные убийства.

Весь цивилизованный мир должен вместе с Израилем требовать немедленного освобождения всех заложников. Весь Израиль скорбит. И как премьер-министр Израиля я клянусь, что не успокоюсь, пока варвары, совершившие эти преступления, не будут привлечены к ответственности. Они не достойны ходить по этой земле. Ничто меня не остановит. Ничто. Ариэль, Кфир и Одед, я безмерно сожалею, что мы не смогли спасти вас от этих чудовищ. Мы чтим память о ваших добрых и любящих душах, столь трагически погибших от страшного террора. Пусть память о вас станет верным благословением и напоминанием нам всем о том, что мы должны бороться с этим злом и стереть его с лица земли", – добавил Нетаниягу.