Опрос: самыми антисемитскими странами израильтяне считают Польшу и Францию

В преддверии международного дня памяти Холокоста и 80-й годовщины Ванзейской конференции Еврейский университет в Иерусалиме опубликовал результаты социологического опроса, посвященного оценке антисемитизма в других странах жителями Израиля.

Странами с самым высоким уровнем антисемитизма израильтяне считают Францию (39%) и Польшу (33%). На третьем месте – Германия, которую антисемитской воспринимают 15% населения.

53% израильских евреев считают, что ситуация для европейских евреев будет ухудшаться и 25% - что ситуация для них не изменится. Среди израильских арабов 52% считают, что ситуация для европейских евреев не изменится, а 20% - что она будет улучшаться.

В опросе участвовала репрезентативная выборка из 1006 израильтян старше 18 лет.