Из-за сокращения пожертвований правительство перечислит "Яд ва-Шем" 29 млн шекелей

В воскресенье, 23 января, на рассмотрение правительства будет представлено решение о выделении финансовой помощи мемориальному комплексу "Яд ва-Шем", который в последние два года столкнулся со сложностями в мобилизации пожертвований.

Как сообщает портал ynet, глава правительства Нафтали Беннет, министр иностранных дел Яир Лапид и министр социального равенства Мейрав Коэн планируют выделить на эти цели 29 миллионов шекелей, что составляет 44% годового бюджета комплекса.