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NEWSru.co.il :: В Израиле21 января 2022 г., 07:40

Из-за сокращения пожертвований правительство перечислит "Яд ва-Шем" 29 млн шекелей

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Из-за сокращения пожертвований правительство перечислит Яд ва-Шему 29 млн шекелей

В воскресенье, 23 января, на рассмотрение правительства будет представлено решение о выделении финансовой помощи мемориальному комплексу "Яд ва-Шем", который в последние два года столкнулся со сложностями в мобилизации пожертвований.

Как сообщает портал ynet, глава правительства Нафтали Беннет, министр иностранных дел Яир Лапид и министр социального равенства Мейрав Коэн планируют выделить на эти цели 29 миллионов шекелей, что составляет 44% годового бюджета комплекса.

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