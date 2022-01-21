Супругов из Ашдода подозревают в избиении их трехмесячного сына; они утверждают, что ребенок болен

В четверг, 20 января, полиция задержала супружескую пару из Ашдода по подозрению в избиении их трехмесячного сына. Позднее мать была отпущена под домашний арест, а срок содержания под стражей отца был продлен до воскресенья. Супруги категорически отвергают обвинения в свой адрес, сообщает "Исраэль а-Йом".

Расследование было начато после того, как из детской больницы "Шнайдер", куда был доставлен сын задержанных, поступило сообщение о том, что у пациента обнаружены телесные повреждения. В ходе допроса родители заявили, что их сын страдает врожденным заболеванием костей и "повреждения", найденные врачами, являются следствием этой болезни.