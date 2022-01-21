Задержаны подростки, оставившие граффити на автобусной остановке возле Хариша

Полиция задержала двух подростков 16-18 лет, подозреваемых в нанесении граффити на стекла автобусной остановки возле Хариша.

Подростки оставили на остановке надписи: "Смерть арабам" и "Народ Израиля жив".

При осмотре вещей подозреваемых полицейские нашли баллончики с краской, использовавшиеся для граффити. Оба задержанных были отпущены по домам с обязательным соблюдением ряда условий.