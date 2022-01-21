Разрешено к публикации имя женщины, убитой в Ноф а-Галиль. Это – 28-летняя Расмия Барбур. Ее муж, признавшегося в убийстве жены, задержан до 31 января. Следствие по данному делу продолжается.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 21 января, житель Ноф а-Галиль позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали признавшегося в убийстве.

На месте происшествия, в доме на улице а-Хацав в Ноф а-Галиль, было найдено тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

По предварительным данным следствия, муж убил жену, заподозрив ее в измене. В это время в квартире находился их трехлетний сын, но в момент убийства он, по всей видимости, спал.