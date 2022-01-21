Досудебная сделка Нетаниягу, закон о призыве и молчание ликудников. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В семейной психологии хорошо известно явление, когда семья, вся жизнь которой вращалась вокруг одного "проблемного" ребенка, распадается как только ребенок "выправляется". Это происходит потому, что родители, лишившись главной заботы, внезапно осознают, что более их ничего не связывает, и зачастую очень быстро приходят к тому, что каждый идет своей дорогой.

На этой неделе в коалиции почувствовали, что находятся как никогда близко к этому состоянию. Досудебная сделка между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и госпрокуратурой, подписание которой в начале недели казалось делом нескольких дней (с тех пор ситуация изменилась, и сегодня все, имеющие отношение к переговорам, в один голос говорят о том, что шансы на подписание сделки призрачны), замелькала на горизонте, а вместе с ней на коалицию начали надвигаться грозовые тучи. По мнению абсолютного большинства комментаторов, сделка, и как неизбежный ее результат – уход Нетаниягу из политики, повлечет за собой окончательную утрату факторов, удерживающих вместе партии нынешней коалиции. Правые, мол, неизбежно постараются перекроить коалицию, привлечь туда "Ликуд" и (или) ультраортодоксов. Левые же, в свою очередь, еще более почувствовав себя приемными детьми в коалиции, окончательно откажутся от следования коалиционной дисциплине. Ситуация, как считают многие, очень быстро пойдет вразнос, и новые выборы, если сделка будет подписана, – это вопрос короткого времени.

Политики предпочитают сейчас не высказываться по поводу сделки. Депутаты большинства партий, в первую очередь в "Ликуде", заняли выжидательную позицию. В коалиции пытаются делать вид, что ничего не происходит. Премьер-министр Нафтали Беннет посоветовал политическим обозревателям не сочинять фантастические сценарии, а смотреть на то, как напряженно работает коалиция на благо граждан. А сменный премьер-министр Яир Лапил прямо сказал, что коалиция продолжит работать и в том случае, если Нетаниягу сойдет со сцены. "Коалиция не зависит от того, что делает или чего не делает Нетаниягу", – заявил Лапид. Трудно сказать, верит ли он сам в свои утверждения, но особого выбора у Лапида нет. Сделка и уход Нетаниягу из политики делают именно его наиболее уязвимым, так как в этой ситуации выполнение соглашения по ротации может стать крайне сомнительным. Не потому, что Беннет захочет обмануть Лапида, а потому, что развал коалиции и, как следствие, срыв ротации могут произойти и помимо желания премьер-министра.

По поводу сделки высказались лишь министры от МЕРЕЦ и "Аводы", а также Авигдор Либерман. Левые требуют "продолжения банкета", заявляя, что Нетаниягу никаких скидок не заслужил. "Я понимаю логику юридического советника правительства, а также бывшего главы Верховного суда Аарона Барака, считающих, что сделка может поспособствовать сглаживанию разрывов и снижению уровня напряженности в обществе. Но это очень рискованная позиция, так как сделка может привести к дополнительной поляризации", – заявила в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета от партии "Авода" Эфрат Райтен.

Глава НДИ Авигдор Либерман, в свою очередь, критикуя сделку, упомянул бывшую замминистра внутренних дел Фаину Киршенбаум: "Она была осуждена на 10 лет тюрьмы за гораздо меньшее. Где справедливость?"

Придет он или нет, равно как и вопрос, чего может добиться коалиция, созданная лишь силой неприязни к Нетаниягу, оставим сейчас в стороне. Апокалиптические сценарии моментального краха коалиции в случае подписания сделки выглядят немного надуманными. С какой стати Биньямин Нетаниягу станет отказываться от полутора лет пребывания у власти? Ради чего? Приглашая "Ликуд" в коалицию, "Ямине" придется жертвовать временем, оставшимся до ротации. Чтобы Дуди Амсалем вновь стал министром? При всем уважении к этой благородной цели, ее недостаточно, чтобы оправдать развал коалиции. Тем более, что коалиция и так трещит по всем швами. Об этом скажем подробнее чуть позже.

На этой неделе были опубликованы результаты опросов общественного мнения. Неожиданно подавляющее большинство высказалось против сделки с Нетаниягу. Левые убеждены, что суд должен продолжаться. Правые верят в то, что дальнейшие свидетельские показания на этом процессе докажут сфабрикованность "шитых белыми нитками" дел. Как бы то ни было, столь резкое возражение разных кругов в обществе возможно повлияли на позиции сторон. Стороны, особенно представители прокуратуры, ужесточают позиции, и перспективы подписания сделки ставятся всё более сомнительными.

Но и без сделки коалиции хватает забот. Там уже более или менее привыкли, что голосования в Кнессете иногда завершаются поражением. Неспособность однако провести закон о призыве, контроверсального из череды законопроектов, ожидающих рассмотрения, служит лакмусовой бумажкой происходящего. Ринауи Зуаби, депутат от МЕРЕЦ, стала героем (или антигероем) на час, проголосовав "против" с оппозицией, что привело к провалу закона о призыве. Сама Зуаби объяснила свое решение потребностью отреагировать на действия правительства (речь идет напомним о депутате от коалиционной фракции). Более всего ее прогневал факт лесопосадок в Негеве. "Это правительство совершает слишком много шагов, противоречащих договоренностям, и необходимо реагировать", – сказала Ринауи Зуаби в интервью "Кан РЭКА". Она добавила, что сама суть закона о призыве, в рамках которого альтернативная служба будет находиться под контролем министерства обороны, неприемлема для нее. Увещевания главы МЕРЕЦ Ницана Горовица, встречавшегося с Зуаби и, по ее собственным словам, поделившегося с ней своими недовольством и отчаянием от того, что и в его фракции каждый делает то, что считает нужным, не убедили мятежного депутата.

На следующей неделе закон о призыве будет рассматриваться вторично. В руководстве коалицией нервно наблюдают за происходящим и задаются вопросом: кто тот следующий депутат, который пожелает продемонстрировать свою независимость.

Исраэль Кац представил иную позицию: "Думаю, что Нетаниягу на пути выхода из политики. Это произойдет быстрее, чем многие думают". Кац неоднократно заявлял, что будет бороться за место главы "Ликуда" после ухода со сцены Биньямина Нетаниягу. Являются ли слова Каца трезвой оценкой действительности или подталкиванием Нетаниягу в ту сторону, где находится дверь, ведущая из политической жизни, станет ясно со временем.

Нафтали Беннет на этой неделе беседовал с депутатом Кнессета Меиром Порушем ("Яадут а-Тора"). "То, что вы не в коалиции, это очень серьезный минус", – сказал Беннет. Идет ли речь только о сожалении, или Беннет намерен добиваться присоединения ультраортодоксов к коалиции? Высокопоставленный представитель "Яадут а-Тора" сказал в беседах с приближенными, что в случае ухода Нетаниягу из политики харедим будут добиваться присоединения к коалиции. При этом их не смущает присутствие там Яира Лапида. А вот с Либерманом в одной коалиции они быть не хотят, и это взаимно.

Всё в политической системе зависит сейчас от итогов переговоров по досудебной сделке Нетаниягу. Бывший глава Верховного суда Аарон Барак, поддержавший идею сделки, мотивировал свою позицию тем, что Нетаниягу был многие годы активным защитником юридической системы Израиля, или, если выражаться точнее, он был защитником всевластия этой системы. Слова Аарона Барака подтверждают то, о чем неоднократно говорилось и ранее: Нетаниягу блокировал реформы юридической системы, лишь для вида прикрываясь словами о противодействии со стороны Эхуда Барака, Ципи Ливни, Моше Кахлона (эти трое уже вне большой политики). Однако это не помогло экс-премьеру спастись от расследований и обвинительного заключения. Человек, не являющийся частью системы, вынужден становиться громогласным ее рупором. В противном случае система поглощает того, кто отказался работать на нее. Нетаниягу стал слишком одиозной фигурой, и он попал в жернова системы без того, чтобы даже помышлять о реформах. Каждый решит для себя, какие выводы из этой поучительной истории можно сделать.