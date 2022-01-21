На следующей неделе вновь ожидается снегопад в Иерусалиме

Метеослужба Израиля сообщает, что с воскресенья, 23 января, возобновится снегопад на горе Хермон. На фоне необычно холодной погоды снег, по всей видимости, выпадет также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи.

В среду-четверг, 26-27 января, возможен снегопад в Иерусалиме и в других горных районах центра страны. Пока сообщается, что, скорее всего, это будет снег с дождем, но не исключено в ночное время на холмах в районе Иерусалима образуется снежный покров.

Отметим, что 19 января в Иерусалиме шел снег, но устойчивый снежный покров не образовался.

С 21 января горный курорт Хермон открыт для посетителей. Толщина снежного покрова на вершине Хермона более 50 см. Для приобретения билетов рекомендуется записываться заранее. Возможно, 23 января из-за снегопада курорт Хермон снова на некоторое время закроют, пока никаких объявлений по этому поводу не публиковалось.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.