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Израиль

Глава МВД: "Пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль"

МВД
Теракт
ШАБАК
время публикации: 21 января 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 23:03
Глава МВД: "Пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль"
Olivier Fitoussi /FLASH90

После теракта в Тель-Авиве и сообщений о том, что у террориста было найдено удостоверение постоянного резидента США, глава МВД Моше Арбель сообщил, что пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль.

По его словам, 18 января, пограничники обратили внимание на подозрительного пассажира и передали его сотрудникам служб безопасности, которые разрешили ему въезд в страну.

Моше Арбель призвал главу Общей службы безопасности Ронена Бара провести расследование, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

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