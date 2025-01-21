Глава МВД: "Пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль"
время публикации: 21 января 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 23:03
После теракта в Тель-Авиве и сообщений о том, что у террориста было найдено удостоверение постоянного резидента США, глава МВД Моше Арбель сообщил, что пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль.
По его словам, 18 января, пограничники обратили внимание на подозрительного пассажира и передали его сотрудникам служб безопасности, которые разрешили ему въезд в страну.
Моше Арбель призвал главу Общей службы безопасности Ронена Бара провести расследование, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.