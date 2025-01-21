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Израиль

Ynet: в кармане террориста обнаружено удостоверение постоянного резидента США

Тель-Авив
Террористы
время публикации: 21 января 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 22:39
Ynet: в кармане террориста обнаружено удостоверение постоянного резидента США
Avshalom Sassoni/Flash90

У ликвидированного в центре Тель-Авива террориста, напавшего на посетителей бара и прохожих, обнаружено удостоверение постоянного резидента США. Документ выдан на имя Кадди Абделазиза, уроженца Марокко. Об этом написал сайт Ynet.

Сайт Ynet также опубликовал обнаруженный у террориста квиток из аэропорта "Бен-Гурион" о въезде в Израиль, выданный три дня назад, 18 января.

Полиция эту информацию не подтверждает и не комментирует.

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