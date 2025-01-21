Командующий Южным округом ЦАХАЛа объявил об уходе в отставку

Командующий Южным военным округом ЦАХАЛа генерал-майор Ярон Финкельман сообщил начальнику генштаба о своем решении уйти в отставку.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об уходе с поста 6 марта 2025 года, признавая личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года. В заявлении А-Леви отмечается, что с тех пор "ЦАХАЛ добился значительных успехов и находится в процессе реализации соглашения об освобождении заложников".

Около двух недель назад подал в отставку заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам.