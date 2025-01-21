"Закон о призыве": Эдельштейна грозят уволить с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне

Приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу предупредлили главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, что он будет отстранен от должности, если законопроект о призыве не начнет продвигаться в той форме, в которой его представил министр обороны Исраэль Кац. Об этом сообщает "Кан".

Это предупреждение последовало после встречи, состоявшейся накануне в Кнессете между Нетаниягу и Эдельштейном. Как сообщает "Кан", в ходе встречи Нетаниягу потребовал от Эдельштейна ускорить процесс утверждения закона. Эдельштейн, со своей стороны, повторил, что будет продвигать только "серьезный и настоящий закон", подчеркнув, что для этого необходимо время.

21 января министр обороны Исраэль Кац продолжит представлять законопроект на заседании комиссии, которую возглавляет Эдельштейн. В соответствии с законопроектом, на седьмой год с начала его вступления в силу число призывников ультраортодоксального сектора достигнет 50% от общего числа ежегодного потока. Предусмотрены экономические санкции в отношении учащихся йешив и учебных заведений в том случае, если ежегодные квоты не будут выполняться. Однако персональные уголовные санкции предусмотрены только в отношении тех ультраортодоксов, кто и не учатся, и не призываются.

По словам Юлия Эдельштейна, то что представляет Исраэль Кац – это принципы, а не законопроект, и потребуется время для того, чтобы он был сформулирован.