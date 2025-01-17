ЦАХАЛ объявил дезертирами "харедим", не явившихся по повестке

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ начал процедуру объявления дезертирами призывников из ультраортодоксальной общины, которые не явились на призывной пункт согласно статье 12 Закона о воинской службе, после того как были исчерпаны все необходимые для этого процедуры.

Призывник, не явившийся в соответствии с полученной повесткой, будет считаться совершившим уголовное правонарушение.

"ЦАХАЛ прилагает значительные усилия для призыва ультраортодоксальных евреев в условиях, которые позволят им сохранить свой образ жизни и верования. ЦАХАЛ продолжит обеспечивать соблюдение закона и принимать меры в отношении призывников, которые нарушат его и не явятся в призывной пункт", - подчеркивается в сообщении.

Среди санкций за нарушение закона о призыве – запрет на выезд за границу, запрет на получение/обновление водительских прав и т.д. Эти санкции активируются автоматически после объявления человека дезертиром.