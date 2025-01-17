x
17 января 2025
|
последняя новость: 11:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2025
|
17 января 2025
|
последняя новость: 11:20
17 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил дезертирами "харедим", не явившихся по повестке

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Харедим
время публикации: 17 января 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 10:20
ЦАХАЛ объявил дезертирами "харедим", не явившихся по повестке
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ начал процедуру объявления дезертирами призывников из ультраортодоксальной общины, которые не явились на призывной пункт согласно статье 12 Закона о воинской службе, после того как были исчерпаны все необходимые для этого процедуры.

Призывник, не явившийся в соответствии с полученной повесткой, будет считаться совершившим уголовное правонарушение.

"ЦАХАЛ прилагает значительные усилия для призыва ультраортодоксальных евреев в условиях, которые позволят им сохранить свой образ жизни и верования. ЦАХАЛ продолжит обеспечивать соблюдение закона и принимать меры в отношении призывников, которые нарушат его и не явятся в призывной пункт", - подчеркивается в сообщении.

Среди санкций за нарушение закона о призыве – запрет на выезд за границу, запрет на получение/обновление водительских прав и т.д. Эти санкции активируются автоматически после объявления человека дезертиром.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2025

Почему ультраортодоксы отказываются служить в армии? Интервью с раввином Гаем Алалуфом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

Представители "Пелег Иерушалми" перекрыли въезд в призывной пункт в Тель а-Шомере