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Израиль

Министр обороны прокомментировал решение начальника генштаба уйти в отставку

Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 21 января 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 15:57
Министр обороны прокомментировал решение начальника генштаба уйти в отставку
Chaim Goldberg FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал решение начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви уйти в отставку.

"Я хочу дать высокую оценку начальнику генерального штаба ЦАХАЛа и поблагодарить его за долгие годы службы бойца и командира, а также за его вклад в большие достижения ЦАХАЛа в этой тяжелой войне, которая была нам навязана", – заявил Кац. Он добавил, что Герци А-Леви останется на своем посту до вступления в должность нового начальника генштаба.

Герци А-Леви покинет пост начальника генштаба 6 марта, через три дня после того, как завершится первый этап сделки с ХАМАСом.

Одновременно с генерал-лейтенантом Герци А-Леви о решении уйти в отставку объявил командующий Центральным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Израиль
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Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви объявил об отставке с 6 марта 2025 года