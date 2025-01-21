Министр обороны прокомментировал решение начальника генштаба уйти в отставку

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал решение начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви уйти в отставку.

"Я хочу дать высокую оценку начальнику генерального штаба ЦАХАЛа и поблагодарить его за долгие годы службы бойца и командира, а также за его вклад в большие достижения ЦАХАЛа в этой тяжелой войне, которая была нам навязана", – заявил Кац. Он добавил, что Герци А-Леви останется на своем посту до вступления в должность нового начальника генштаба.

Герци А-Леви покинет пост начальника генштаба 6 марта, через три дня после того, как завершится первый этап сделки с ХАМАСом.

Одновременно с генерал-лейтенантом Герци А-Леви о решении уйти в отставку объявил командующий Центральным округом генерал-майор Ярон Финкельман.