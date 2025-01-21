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Израиль

Жительница Иерусалима сдала полиции сына, собиравшегося осуществить теракт

Террористы
Иерусалим
время публикации: 21 января 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:33
Жительница Иерусалима сдала полиции сына, собиравшегося осуществить теракт
Пресс-служба полиции Израиля

Департамент обвинителей полиции Израиля передал в суд обвинительное заключение против жителя Иерусалима, которому вменяется намерение осуществить теракт.

Обвиняемый был арестован после того, как его мать обратилась в полицию и сообщила, что она не знает, где находится ее сын, и что он собирается в ближайшее время осуществить теракт.

Женщина показала полицейским присланное ей сыном сообщение в WhatsApp, в котором говорится "Пойду осуществлю операцию и уничтожу вас всех, я всех вас разрушу. Клянусь Аллахом и своей честью, я это сделаю".

После этого по тревоге были подняты крупные силы полиции, и обвиняемый вскоре был обнаружен в сувенирном магазине возле Мусорных ворот Старого города и задержан. В ходе следствия выяснилось, что за несколько дней до того он отправил сестре сообщение, в котором прямо сообщил, что вернулся к религии, регулярно общается с шейхом и намерен совершить теракт.

Израиль
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