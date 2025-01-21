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Израиль

Продлен арест Александра Завьялова, подозреваемого в убийстве Вики Школьник

Полиция
Убийства
Суд
Ашкелон
время публикации: 21 января 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 16:43
Продлен арест Александра Завьялова, подозреваемого в убийстве Вики Школьник
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Ашкелона продлил еще на три дня срок содержания под стражей Александра Завьялова, подозреваемого в убийстве 26-летней Вики Школьник.

Это пятое продление ареста 60-летнего Александра Завьялова после задержания в аэропорту "Бен-Гурион" при попытке покинуть Израиль.

Завьялов, отрицающий свою причастность к убийству Вики Школьник, ранее был судим за убийство.

Сообщалось, что у следствия имеются доказательства, связывающие его с этим убийством. Известно, что Завьялов был знаком со Школьник.

Напомним, тело Вики Школьник было обнаружено на городском пляже в Ашкелоне 23 декабря 2024 года. На теле женщины были следы насильственной смерти, ее били по лицу до такой степени, что некоторые кости оказались переломаны. У Вики осталась маленькая дочь, которая живет с матерью погибшей.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2025

Продлен арест подозреваемого в убийстве Вики Школьник: ранее он был судим за убийство