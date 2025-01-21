Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 января, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 12-25, в Беэр-Шеве – 9-21, в Мицпе-Рамоне – 9-20, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду температура немного понизится. В четверг температура понизится, дожди. В пятницу – переменная облачность.