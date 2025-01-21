К расследованию инцидента в Самарии привлечены МАХАШ и военная полиция

Пресс-служба полиции сообщила, что к инциденту в Самарии, в результате которого были тяжело ранены двое израильтян, причастны сотрудник полиции и военнослужащий.

По просьбе полиции на место происшествия вызваны следователи отдела министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), а также сотрудники военной полиции.

Вечером 20 января рядом с арабской деревней Аль-Фундук, в которой происходили массовые беспорядки, были тяжело ранены двое израильтян. Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше передала, что, по всей видимости, израильтяне были ранены "в результате неверной идентификации цели" израильскими силами безопасности.

Согласно сообщениям палестинских источников, которые неофициально подтверждают израильские военные, около 50 евреев ворвались в арабскую деревню Аль-Фундук, бросая камни и поджигая дома и машины. Это спровоцировало столкновения с местными жителями.

По данным "Красного полумесяца", в результате беспорядков пострадал 21 местный житель, в том числе от воздействия слезоточивого газа, примененного израильскими военными.

Новостная служба "Кешет-12" отмечает, что о готовящихся в Аль-Фундук беспорядках было известно заранее из обсуждений в соцсетях и Telegram-каналах, но армия и МАГАВ прибыли в деревню только после начала поджогов.