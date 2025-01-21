В Нетании задержан местный житель, издевавшийся над 8-месячным щенком
время публикации: 21 января 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 08:16
Сотрудники полиции Израиля задержали в понедельник, 20 января, 38-летнего жителя Нетании по подозрению в издевательствах над животными.
Полицейские отреагировали на поступившую в полицейский участок Нетании жалобу об издевательствах над собакой. Прибыв на место, они обнаружили 8-месячного щенка с порезами и ожогами.
Щенок передан ветеринарным службам города. Задержанный будет доставлен в суд для определения меры пресечения.
Ссылки по теме