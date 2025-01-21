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Израиль

В Нетании задержан местный житель, издевавшийся над 8-месячным щенком

Полиция
Животные
время публикации: 21 января 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 08:16
В Нетании задержан местный житель, издевавшийся над 8-месячным щенком
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Израиля задержали в понедельник, 20 января, 38-летнего жителя Нетании по подозрению в издевательствах над животными.

Полицейские отреагировали на поступившую в полицейский участок Нетании жалобу об издевательствах над собакой. Прибыв на место, они обнаружили 8-месячного щенка с порезами и ожогами.

Щенок передан ветеринарным службам города. Задержанный будет доставлен в суд для определения меры пресечения.

Израиль
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