Беспорядки в Бейт-Шемеше при аресте подозреваемого в развратных действиях по отношению к малолетним

Четверым сотрудникам полиции и медику потребовалась медицинская помощь в ходе беспорядков, начавшихся во время задержания жителя Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении развратных действий по отношению к детям 4 и 9 лет.

Сотрудников полиции забросали камнями и различными предметами, повредив и заблокировав полицейский автомобиль.

В итоге прибывшие на место дополнительные силы полиции были вынуждены применить средства для разгона демонстраций. 39-летний мужчина был задержан за нападение на сотрудника полиции.