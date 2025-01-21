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Израиль

Беспорядки в Бейт-Шемеше при аресте подозреваемого в развратных действиях по отношению к малолетним

Полиция
Харедим
время публикации: 21 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 08:16
Беспорядки в Бейт-Шемеше при аресте подозреваемого в развратных действиях по отношению к малолетним
Пресс-служба полиции Израиля

Четверым сотрудникам полиции и медику потребовалась медицинская помощь в ходе беспорядков, начавшихся во время задержания жителя Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении развратных действий по отношению к детям 4 и 9 лет.

Сотрудников полиции забросали камнями и различными предметами, повредив и заблокировав полицейский автомобиль.

В итоге прибывшие на место дополнительные силы полиции были вынуждены применить средства для разгона демонстраций. 39-летний мужчина был задержан за нападение на сотрудника полиции.

Израиль
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