Беспорядки в Бейт-Шемеше при аресте подозреваемого в развратных действиях по отношению к малолетним
время публикации: 21 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 08:16
Четверым сотрудникам полиции и медику потребовалась медицинская помощь в ходе беспорядков, начавшихся во время задержания жителя Бейт-Шемеша, подозреваемого в совершении развратных действий по отношению к детям 4 и 9 лет.
Сотрудников полиции забросали камнями и различными предметами, повредив и заблокировав полицейский автомобиль.
В итоге прибывшие на место дополнительные силы полиции были вынуждены применить средства для разгона демонстраций. 39-летний мужчина был задержан за нападение на сотрудника полиции.
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