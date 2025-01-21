Тайный агент полиции помог раскрыть банду рэкетиров, десятки задержанных

Утром 21 января полиция задержала 27 подозреваемых в причастности к рэкету строительных подрядчиков на севере Израиля и в прибрежных районах. Операция была проведена через год после внедрения тайного агента.

По данным следствия, за многие годы рэкетиры, собиравшие со строительных подрядчиков "дань" за "предоставление услуг охраны и безопасности", заработали на преступной деятельности десятки миллионов шекелей.

Установлено, что в случаях, когда строительные подрядчики отказывались от "услуг" рэкетиров, их объектам наносился значительный ущерб.