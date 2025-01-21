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Израиль

Тайный агент полиции помог раскрыть банду рэкетиров, десятки задержанных

Полиция
Расследование
время публикации: 21 января 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:26
Тайный агент полиции помог раскрыть банду рэкетиров, десятки задержанных
Кадр из видео пресс-служба полиции Израиля

Утром 21 января полиция задержала 27 подозреваемых в причастности к рэкету строительных подрядчиков на севере Израиля и в прибрежных районах. Операция была проведена через год после внедрения тайного агента.

По данным следствия, за многие годы рэкетиры, собиравшие со строительных подрядчиков "дань" за "предоставление услуг охраны и безопасности", заработали на преступной деятельности десятки миллионов шекелей.

Установлено, что в случаях, когда строительные подрядчики отказывались от "услуг" рэкетиров, их объектам наносился значительный ущерб.

Израиль
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