Удэ не отказался от своих слов о "заложниках и заключенных"

Депутат Кнессета Айман Удэ опубликовал объяснение по поводу записи в социальной сети, сделанной им после утверждения сделки с ХАМАСом. Удэ в своем Х-блоге приветствовал освобождение израильских заложниц и палестинских заключенных. Сделал он это в одном предложении: "Я рад освобождению заложников и заключенных". При этом добавил: "С этого момента оба народа должны быть освобождены от бремени оккупации. Мы все рождены быть свободными".

В ответ на эту запись несколько депутатов Кнессета начали продвигать инициативу по лишению Аймана Удэ депутатского мандата.

Сам Удэ заявил, что его высказывание "отражало солидарность и сочувствие к страданиям обоих народов".

"Я израильтянин, который способен солидаризоваться с болью и страданием и граждан Израиля, и сыновей и дочерей моего народа, находящегося в условиях оккупации", – пояснил Удэ.