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Израиль

Удэ не отказался от своих слов о "заложниках и заключенных"

Заложники
Айман Удэ
Кнессет
время публикации: 21 января 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:10
Удэ не отказался от своих слов о "заложниках и заключенных"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Айман Удэ опубликовал объяснение по поводу записи в социальной сети, сделанной им после утверждения сделки с ХАМАСом. Удэ в своем Х-блоге приветствовал освобождение израильских заложниц и палестинских заключенных. Сделал он это в одном предложении: "Я рад освобождению заложников и заключенных". При этом добавил: "С этого момента оба народа должны быть освобождены от бремени оккупации. Мы все рождены быть свободными".

В ответ на эту запись несколько депутатов Кнессета начали продвигать инициативу по лишению Аймана Удэ депутатского мандата.

Сам Удэ заявил, что его высказывание "отражало солидарность и сочувствие к страданиям обоих народов".

"Я израильтянин, который способен солидаризоваться с болью и страданием и граждан Израиля, и сыновей и дочерей моего народа, находящегося в условиях оккупации", – пояснил Удэ.

Израиль
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Депутат Кнессета Айман Удэ приветствовал освобождение палестинских заключенных