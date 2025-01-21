В Рахате снесен незаконный дом, в котором укрывались вторгшиеся из Газы 7 октября

Инспекторы Земельного управления при поддержке бойцов спецподразделения "Йоав" Южного округа полиции провели операцию по сносу незаконно построенного здания в Рахате.

Как сообщает пресс-служба полиции, было снесено здание, в котором его владелец дал укрытие двум жителям сектора Газы, пришедшим в Израиль с целью мародерства вместе с боевиками "Нухбы" 7 октября 2023 года.

Изначально сообщалось, что были задержаны двое боевиков "Нухбы", однако позднее полиция сообщила, что речь идет о мародерах.