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Израиль

В Рахате снесен незаконный дом, в котором укрывались вторгшиеся из Газы 7 октября

Недвижимость
время публикации: 21 января 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 07:33
В Рахате снесен незаконный дом, в котором укрывались вторгшиеся из Газы 7 октября
Пресс-служба полиции Израиля

Инспекторы Земельного управления при поддержке бойцов спецподразделения "Йоав" Южного округа полиции провели операцию по сносу незаконно построенного здания в Рахате.

Как сообщает пресс-служба полиции, было снесено здание, в котором его владелец дал укрытие двум жителям сектора Газы, пришедшим в Израиль с целью мародерства вместе с боевиками "Нухбы" 7 октября 2023 года.

Изначально сообщалось, что были задержаны двое боевиков "Нухбы", однако позднее полиция сообщила, что речь идет о мародерах.

Израиль
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