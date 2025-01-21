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Израиль

В Иерусалиме прошла акция протеста "молодежи холмов", задержаны семь человек

Иудея и Самария
Полиция
Акции протеста
время публикации: 21 января 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 22:01
В Иерусалиме прошла акция протеста "молодежи холмов", задержаны семь человек
Пресс-служба полиции Израиля

Десятки молодых людей, большинство из которых были одеты так, как одевается поселенческая молодежь, провели акцию протеста в районе Струнного моста в Иерусалиме. Поводом для демонстрации стало ранение двух евреев сотрудниками сил безопасности во время беспорядков в арабской деревне Аль-Фундук. На одном из плакатов было написано: "Полиция убийц".

Четверо участников акции позировали для журналистов, стоя на коленях в оранжевых комбинезонах в то время, как другой юноша, изображающий полицейского, целится в их головы из пистолета.

Участники протеста перекрывали проезжую часть для движения транспорта.

Полиция сообщила о задержании семерых участников беспорядков.

Поздно вечером 20 января десятки граждан Израиля, некоторые из которых были в масках, прибыли ночью в район деревни Аль-Фундук, находящейся в зоне ответственности бригады "Эфраим", они жгли имущество жителей деревни, и причинили ущерб. Получив сообщение о нападении, силы ЦАХАЛа и израильской полиции поспешили на место происшествия. Отмечается, что в военнослужащих и сотрудников полиции бросали камни.

Возле форпоста Рамат-Гилад, находящегося недалеко от деревни Аль-Фундук, сотрудниками сил безопасности, по всей видимости, сотрудником полиции, были тяжело ранены двое израильтян. К расследованию обстоятельств инцидента привлечены отдел по расследованию правонарушений, допущенных полицейскими, и военная полиция.

Израиль
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