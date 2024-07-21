x
21 июля 2024
|
последняя новость: 23:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2024
|
21 июля 2024
|
последняя новость: 23:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря и окрестностях

время публикации: 21 июля 2024 г., 23:53 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 00:10
Жители Беэр-Шевы и Иерусалима сообщают о подземных толчках
Miriam Alster/FLASH90

Жители Беэр-Шевы и Иерусалима сообщают, что ощущали подземные толчки. О возможном слабом землетрясении поступают сообщения от жителей Димоны, гостиниц в районе Мертвого моря и Маале Адумим.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) нет информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях в районе Израиля.

По данным израильского Института геофизики, землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря.

Из пресс-службы полиции передали, что не поступало сообщений о чрезвычайных происшествиях или пострадавших.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ