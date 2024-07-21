Землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря и окрестностях

Жители Беэр-Шевы и Иерусалима сообщают, что ощущали подземные толчки. О возможном слабом землетрясении поступают сообщения от жителей Димоны, гостиниц в районе Мертвого моря и Маале Адумим.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) нет информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях в районе Израиля.

По данным израильского Института геофизики, землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря.

Из пресс-службы полиции передали, что не поступало сообщений о чрезвычайных происшествиях или пострадавших.

Информация уточняется.