Землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря и окрестностях
время публикации: 21 июля 2024 г., 23:53 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 00:10
Жители Беэр-Шевы и Иерусалима сообщают, что ощущали подземные толчки. О возможном слабом землетрясении поступают сообщения от жителей Димоны, гостиниц в районе Мертвого моря и Маале Адумим.
На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) нет информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях в районе Израиля.
По данным израильского Института геофизики, землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось в районе Мертвого моря.
Из пресс-службы полиции передали, что не поступало сообщений о чрезвычайных происшествиях или пострадавших.
Информация уточняется.