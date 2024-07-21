В Иерусалиме мотоциклист сбил подростка на электрическом самокате
время публикации: 21 июля 2024 г., 23:01 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 23:01
На улице Хосе Сан-Мартин в Иерусалиме произошло мотоциклист сбил подростка, ехавшего на электрическом самокате.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 14 лет) получил тяжелые травмы. Мотоциклист травмирован легко.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".
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