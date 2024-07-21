Операция ЦАХАЛа в Газе: на юге сектора уничтожены боевики и ракеты
время публикации: 21 июля 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 09:21
ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя в последнее время преимущественно на юге и в центре сектора.
Бойцы бригады "Гивати" в районе Рафиаха с помощью беспилотника обнаружили двигавшийся к ним отряд вооруженных боевиков – ударом с воздуха противник был уничтожен. Кроме того, ВВС обнаружили и ликвидировали в этом районе ракеты, готовые к запуску.
Бойцы 401-й бригады обнаружили и уничтожили укрепленные позиции и подземную инфраструктуру боевиков в районе Таль ас-Султан.
В центре сектора Газы бойцы 3-й бригады "Александрони" атаковали несколько зданий, которые использовали террористические группировки.
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