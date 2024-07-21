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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: на юге сектора уничтожены боевики и ракеты

время публикации: 21 июля 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 09:21
Операция ЦАХАЛа в Газе: на юге сектора уничтожены боевики и ракеты
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя в последнее время преимущественно на юге и в центре сектора.

Бойцы бригады "Гивати" в районе Рафиаха с помощью беспилотника обнаружили двигавшийся к ним отряд вооруженных боевиков – ударом с воздуха противник был уничтожен. Кроме того, ВВС обнаружили и ликвидировали в этом районе ракеты, готовые к запуску.

Бойцы 401-й бригады обнаружили и уничтожили укрепленные позиции и подземную инфраструктуру боевиков в районе Таль ас-Султан.

В центре сектора Газы бойцы 3-й бригады "Александрони" атаковали несколько зданий, которые использовали террористические группировки.

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