Операция ЦАХАЛа в Газе: на юге сектора уничтожены боевики и ракеты

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя в последнее время преимущественно на юге и в центре сектора.

Бойцы бригады "Гивати" в районе Рафиаха с помощью беспилотника обнаружили двигавшийся к ним отряд вооруженных боевиков – ударом с воздуха противник был уничтожен. Кроме того, ВВС обнаружили и ликвидировали в этом районе ракеты, готовые к запуску.

Бойцы 401-й бригады обнаружили и уничтожили укрепленные позиции и подземную инфраструктуру боевиков в районе Таль ас-Султан.

В центре сектора Газы бойцы 3-й бригады "Александрони" атаковали несколько зданий, которые использовали террористические группировки.