Пожилую женщину сбил грузовик на улице Ла Гардия в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии

Грузовой автомобиль сбил женщину в возрасте примерно 78 лет на улице Ла Гардия в Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали ей неотложную помощь, после чего отвезли пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у женщины тяжелые травмы ног, она находится в сознании.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.