Пожилую женщину сбил грузовик на улице Ла Гардия в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии
время публикации: 21 июля 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 12:35
Грузовой автомобиль сбил женщину в возрасте примерно 78 лет на улице Ла Гардия в Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали ей неотложную помощь, после чего отвезли пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что у женщины тяжелые травмы ног, она находится в сознании.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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