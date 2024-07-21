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Израиль

Пожилую женщину сбил грузовик на улице Ла Гардия в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии

время публикации: 21 июля 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 12:35
Пожилую женщину сбил грузовик на улице Ла Гардия в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Грузовой автомобиль сбил женщину в возрасте примерно 78 лет на улице Ла Гардия в Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали ей неотложную помощь, после чего отвезли пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у женщины тяжелые травмы ног, она находится в сознании.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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