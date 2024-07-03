Поданы обвинения против водителя, сбившего полицейского волонтера Дениса Шевцова

Государственная прокуратура представила в суд по транспортным делам Центрального округа обвинительное заключение против 23-летнего Авива Хасона из Кфар-Йоны, сбившего добровольца полиции Дениса Шевцова и рабочего Мухаммада Азама, занятых в уборке оставшегося после демонстрации мусора на шоссе номер 1.

По данным обвинительного заключения, 19 апреля текущего года на 25-ом километре шоссе номер 1 на обочине стояли несколько автомобилей, включая полицейскую машину со включенной мигалкой и грузовик для сбора мусора. Перед автомобилями находился светящийся и мигающий знак, оповещающий о проведении дорожных работ.

Доброволец полиции находился рядом с полицейским автомобилем, в то время как Мухаммад Азам и еще один рабочий расчищали мусор с дороги. Авив Хасон, управлявший машиной в нормальных дорожных условиях и без ограничения видимости, подъехал на своем автомобиле к месту происшествия и без какой-либо причины съехал со своей полосы вправо, проехал мимо мигающей стрелки, пересек желтую разметку, выехал на обочину и врезался в автомобиль полиции, сбив стоящего рядом Дениса Шевцова.

Он продолжил движение и сбил Азама и второго рабочего, после чего машина Хасона перевернулась. В результате аварии Шевцов и Азам погибли, еще один рабочий получил тяжелые ранения.

Авиву Хасону вменяется причинение смерти двоих человек в результате неосторожного вождения, повлекшего за собой аварию, в результате которой двое погибли, один человек получил тяжелые ранения и был нанесен материальный ущерб.