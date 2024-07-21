Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 июля: операции в Тубасе, Калькилии, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 июля действовали в Тубасе, Калькилии, Хевроне и около Хеврона (в районе Уади аль-Хария и Ятте), около Шхема (в Кусине, Кафр-Калиле).

Происходили вооруженные столкновения. В Хевроне был ранен 17-летний местный житель

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

В Калькилии военные принудительно эвакуировали жителей дома семьи Абу Ханийя, объявив о решении его разрушить. В ходе операции задержаны несколько человек, оказавших сопротивление.

Поступало сообщение о стрельбе к востоку от Иерихона, недалеко от иордано-израильской границы.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 июля.