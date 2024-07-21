Ракетный обстрел Галилеи: ракеты упали в окрестностях Кирьят-Шмоны

Полиция занимается сбором и нейтрализацией обломков ракет, выпущенных с юга Ливана и упавших в окрестностях Кирьят-Шмоны. Сообщений о пострадавших не поступало, причинен ущерб имуществу.

Сотрудники полиции и саперы прочесывают местность в поисках обломков ракет, к населению обращаются с просьбой не подходить к обломкам и неразорвавшимся снарядам, это может быть опасно для жизни.