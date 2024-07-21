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Израиль

Ракетный обстрел Галилеи: ракеты упали в окрестностях Кирьят-Шмоны

время публикации: 21 июля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 13:01

Полиция занимается сбором и нейтрализацией обломков ракет, выпущенных с юга Ливана и упавших в окрестностях Кирьят-Шмоны. Сообщений о пострадавших не поступало, причинен ущерб имуществу.

Сотрудники полиции и саперы прочесывают местность в поисках обломков ракет, к населению обращаются с просьбой не подходить к обломкам и неразорвавшимся снарядам, это может быть опасно для жизни.

Израиль
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