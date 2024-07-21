Студенты университета "Бир-Зейт" планировали теракт на деньги из Турции
время публикации: 21 июля 2024 г., 17:10 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 17:10
Сотрудникам ШАБАКа удалось предотвратить теракт в Иудее и Самарии, который студенты университета "Бир-Зейт", активисты ХАМАСа, планировали осуществить при помощи инструкций и финансирования из Турции.
По сообщению ШАБАКа, террористическая ячейка состояла из представителей ХАМАСа в студенческой организации университета Бир-Зейт. Они получали инструкции и финансирование от представительства ХАМАСа в Турции.
У подозреваемых были конфискованы тысячи долларов наличными, переданные ХАМАСом, а также огнестрельное оружие.
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