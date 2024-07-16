Отчет ЦАХАЛа за 9 месяцев войны в Газе: половина военного руководства ХАМАСа ликвидирована

ЦАХАЛ опубликовал краткий отчет о результатах войны "Железные мечи" в секторе Газы. В официальном документе сказано, что за 263 дня наземной операции уничтожена половина руководства военного крыла ХАМАСа (ликвидация Мухаммада Дэйфа не подтверждается на данном этапе), ликвидированы или захвачены в плен около 14 тысяч террористов.

Среди ликвидированных террористов: шесть командиров бригад, более 20 командиров батальонов, около 150 командиров рот.

За указанный период ЦАХАЛ атаковал с воздуха около 37000 целей в секторе Газы, в том числе более 25000 террористических инфраструктур и ракетных стартовых площадок.

Отметим, что в кратком отчете ЦАХАЛа не приведены сведения о потерях израильской стороны. Но эти данные публикуются ЦАХАЛом регулярно. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 326 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

В общей сложности, в Израиле более 1600 погибших 7 октября 2023 года и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком