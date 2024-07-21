В Израиле очень жарко: рекомендации медиков и запреты пожарных

На этой неделе, 20-27 июля, в Израиле будет жарко и душно, температура выше среднесезонной во многих регионах страны – особенно в долинах на востоке и на юге.

Температура в Иерусалиме днем до 33 градусов, в Тель-Авиве – до 33, в Хайфе – до 31, в Эйлате – до 43, в Беэр-Шеве – до 37, на побережье Мертвого моря – до 41, в Иорданской долине – до 43, на берегу озера Кинерет – до 40, на Голанских высотах – до 38.

Высокая вероятность пожаров

Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Вероятность пожаров усиливается в связи с атаками со стороны Ливана с применением ракет и ударных беспилотников.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.