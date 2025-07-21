"Аристократ" сдал полиции более 50 торговцев оружием в арабском секторе

Работа тайного агента полиции под псевдонимом "Аристократ" позволила осуществить задержание более 50 человек, причастных к торговле оружием и наркотиками в арабском секторе.

"Аристократ" провел более трех десятков контролируемых сделок по закупке пистолетов, винтовок М-16 и кокаина.

Утром в понедельник, 21 июля, следователи полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ провели задержания и обыски в домах подозреваемых. После допросов они будут доставлены в суд для определения меры пресечения.