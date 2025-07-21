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Израиль

"Аристократ" сдал полиции более 50 торговцев оружием в арабском секторе

Криминал в арабском секторе
время публикации: 21 июля 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 09:55
"Аристократ" сдал полиции более 50 торговцев оружием в арабском секторе
Пресс-служба полиции Израиля

Работа тайного агента полиции под псевдонимом "Аристократ" позволила осуществить задержание более 50 человек, причастных к торговле оружием и наркотиками в арабском секторе.

"Аристократ" провел более трех десятков контролируемых сделок по закупке пистолетов, винтовок М-16 и кокаина.

Утром в понедельник, 21 июля, следователи полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ провели задержания и обыски в домах подозреваемых. После допросов они будут доставлены в суд для определения меры пресечения.

Израиль
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