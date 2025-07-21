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Израиль

Призыв резервистов сократится на 30%

ЦАХАЛ
Резервисты
время публикации: 21 июля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 09:41
Призыв резервистов сократится на 30%
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение сократить на 30% призыв резервистов боевых подразделений в ближайшие месяцы, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

В частности, в секторе Газы планируется призыв только одной бригады на смену резервистским частям, которые ведут боевые действия на данный момент.

В Иудее и Самарии большая часть задач будет передана подразделениям срочной службы.

На границе с Ливаном также объем резервистских подразделений будет сокращен за счет развертывания регулярных подразделений, хотя и в меньшей степени.

Израиль
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