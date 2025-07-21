Призыв резервистов сократится на 30%
время публикации: 21 июля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 09:41
Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение сократить на 30% призыв резервистов боевых подразделений в ближайшие месяцы, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
В частности, в секторе Газы планируется призыв только одной бригады на смену резервистским частям, которые ведут боевые действия на данный момент.
В Иудее и Самарии большая часть задач будет передана подразделениям срочной службы.
На границе с Ливаном также объем резервистских подразделений будет сокращен за счет развертывания регулярных подразделений, хотя и в меньшей степени.