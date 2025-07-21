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Израиль

В Иудейских горах перевернулся автобус, восемь пострадавших

Мада
ДТП
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:42
В Иудейских горах перевернулся автобус, восемь пострадавших
Пресс-служба МАДА

Днем 21 июля в районе Наби Муса (недалеко от Маале-Адумим, Иудейские горы) перевернулся автобус. Пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек".

Один из пострадавших в состоянии средней тяжести, другие получили легкие травмы.

В эвакуации пострадавших участвовали медики ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ пока не комментирует информацию об этой аварии.

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