В Иудейских горах перевернулся автобус, восемь пострадавших

Днем 21 июля в районе Наби Муса (недалеко от Маале-Адумим, Иудейские горы) перевернулся автобус. Пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек".

Один из пострадавших в состоянии средней тяжести, другие получили легкие травмы.

В эвакуации пострадавших участвовали медики ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ пока не комментирует информацию об этой аварии.