В Кнессете началось трехдневное пленарное заседание

В Кнессете открылось пленарное заседание, которое будет идти с небольшими перерывами до 24 июля.

Речь идет о последнем пленарном заседании летней сессии Кнессета. Коалиция надеется провести еще несколько законопроектов и ведет переговоры с ультраортодоксальными партиями в попытке прийти к соглашению о поддержке этих законодательных инициатив.

В оппозиции пытаются воспрепятствовать достижению соглашения между "Ликудом" и ультраортодоксами. С этой целью оппозиционные партии сняли с повестки дня предложения о вотуме недоверия. Этим шагом оппозиционеры намерены сократить время, отведенное коалиции на переговоры с ШАС и "Яадут а-Тора".

В коалиции, тем не менее, полагают, что сумеют прийти к соглашению, по меньшей мере, с несколькими депутатами от ультраортодоксальных партий, о сотрудничестве вокруг утверждения законопроектов до окончания летней сессии Кнессета.

Напомним, что Кнессет уходит на каникулы 27 июля и возобновит работу 19 октября 2025 года.