x
21 июля 2025
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2025
|
21 июля 2025
|
последняя новость: 14:15
21 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кнессете началось трехдневное пленарное заседание

Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:15
В Кнессете началось трехдневное пленарное заседание
Yonatan Sindel/Flash90

В Кнессете открылось пленарное заседание, которое будет идти с небольшими перерывами до 24 июля.

Речь идет о последнем пленарном заседании летней сессии Кнессета. Коалиция надеется провести еще несколько законопроектов и ведет переговоры с ультраортодоксальными партиями в попытке прийти к соглашению о поддержке этих законодательных инициатив.

В оппозиции пытаются воспрепятствовать достижению соглашения между "Ликудом" и ультраортодоксами. С этой целью оппозиционные партии сняли с повестки дня предложения о вотуме недоверия. Этим шагом оппозиционеры намерены сократить время, отведенное коалиции на переговоры с ШАС и "Яадут а-Тора".

В коалиции, тем не менее, полагают, что сумеют прийти к соглашению, по меньшей мере, с несколькими депутатами от ультраортодоксальных партий, о сотрудничестве вокруг утверждения законопроектов до окончания летней сессии Кнессета.

Напомним, что Кнессет уходит на каникулы 27 июля и возобновит работу 19 октября 2025 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Коалиционный кризис: закон о призыве снят с повестки дня