Минздрав ХАМАСа: спецназ ЦАХАЛа похитил директора полевых госпиталей Газы

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что израильские военные арестовали директора полевых госпиталей Маруана аль-Хамса во время его визита в госпиталь "Красного Креста" к западу от Хан-Юниса.

Заявлено, что это была операция спецназа, во время которой был застрелен "журналист" Тамэр аз-Заанин.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.