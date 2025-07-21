Минздрав ХАМАСа: спецназ ЦАХАЛа похитил директора полевых госпиталей Газы
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:55
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что израильские военные арестовали директора полевых госпиталей Маруана аль-Хамса во время его визита в госпиталь "Красного Креста" к западу от Хан-Юниса.
Заявлено, что это была операция спецназа, во время которой был застрелен "журналист" Тамэр аз-Заанин.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.