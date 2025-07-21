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Израиль

Фракция "Ликуд" выберет главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Ликуд
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:43
Фракция "Ликуд" выберет главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
Oren Ben Hakoon/Flash90

Глава коалиции Офир Кац объявил, что 23 июля фракция "Ликуд" проголосует по вопросу об избрании председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Решение провести голосование было принято после того, как депутат Ханох Мильвицки подал свою кандидатуру на эту должность и потребовал проведения голосования.

На заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, состоявшемся 21 июля, разгорелся скандал между Мильвицким и действующим главой комиссии Юлием Эдельштейном. В результате заседание было прервано, а бюджетное требование армии и оборонной системы, не утверждено.

После того, как стало известно об ожидающемся голосовании на пост главы комиссии по иностранным делам и обороне, о намерении баллотироваться объявил также депутат Нисим Ватури. Не исключено, что баллотироваться станет также депутат Боаз Бисмут и нынешний глава комиссии.

В "Ликуде" в адрес Эдельштейна звучит критика в связи с его действиями в вопросе закона о призыве.

По мнению некоторых депутатов, именно глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне виновен в коалиционном кризисе и выходе ШАС и "Яадут а-Тора" из правительства. В то же время, некоторые депутаты поддерживают позицию Эдельштейна.

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