В Гиват-Шмуэле мужчина потерял сознание, он в тяжелом состоянии

Утром 21 июля в Гиват-Шмуэле мужчина примерно 50 лет потерял сознание. Прохожие увидели его лежащим на дороге, пульс не прощупывался, дыхания не было.

Прохожие вызвали скорую. До прибытия парамедиков сотрудники службы "Маген Давид Адом" инструктировали их, чтобы пострадавшему была сделана базовая сердечно-легочная реанимация.

Позже пострадавший был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Он в тяжелом, но стабильном состоянии.