Полиция закрыла популярный бар в центре Тель-Авива после обнаружения нелегалов

Начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Хаим Саргароф подписал указ об административном закрытии на 30 дней популярного бара "а-Минзар" на улице Алленби в Тель-Авиве.

Бар был закрыт после того, как среди его работников были обнаружены двое жителей Палестинской автономии, находившихся в Израиле нелегально.

Бар закрыт с 20 июля по 18 августа.