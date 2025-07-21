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Израиль

Полиция закрыла популярный бар в центре Тель-Авива после обнаружения нелегалов

Нелегалы
время публикации: 21 июля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:47

Начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Хаим Саргароф подписал указ об административном закрытии на 30 дней популярного бара "а-Минзар" на улице Алленби в Тель-Авиве.

Бар был закрыт после того, как среди его работников были обнаружены двое жителей Палестинской автономии, находившихся в Израиле нелегально.

Бар закрыт с 20 июля по 18 августа.

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