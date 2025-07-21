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Израиль

ЦАХАЛ: предотвращен теракт, который готовили боевики из Бейт-Лехема

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июля 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 19:30
ЦАХАЛ: предотвращен теракт, который готовили боевики из Бейт-Лехема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Прошлой ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа в Иудее и Самарии были задержаны 16 подозреваемых в террористической деятельности, в том числе боевики, готовившие теракт в Израиле.

Боевики, готовившие нападение на израильтян, были арестованы в Бейт-Лехеме, в зоне ответственности бригады "Эцион".

Семеро подозреваемых были задержаны в деревнях Хальхуль, Саир и Байт-Сахур.

В зоне ответственности бригады "Иудея" задержаны четверо разыскиваемых террористов, у которых в ходе обыска был конфискован пистолет и деньги. В деревне Амджун в Самарии была изъята винтовка типа M16 и боеприпасы.

В деревнях Шуэйка, Аль-Дик, Азбат-Шуфа, в зоне действия бригады "Эфраим", арестованы трое и еще двое – в ответственности бригады "Менаше".

Задержанные переданы для дальнейшего расследования силам безопасности.

Израиль
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