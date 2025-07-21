Хен Кугель подал иск к Meta за публикацию в Facebook мошеннической рекламы с его образом

Директор Национального института судебной медицины доктор Хен Кугель подал в окружной суд Тель-Авива иск против компании Meta за публикацию мошеннической рекламы в соцсетях Facebook и Instagram, в которой используется его имя и голос. Об этом пишут издания "Калькалист" и "Глобс".

Это первый случай, когда в суд обращаются не только пострадавшие от подобной рекламы, но и сам известный человек, чей образ был использован мошенниками. "Глобс" отмечает, что еще одной особенностью этого иска стало то, что он подан высокопоставленным государственным служащим, получившим широкую известность в связи с опознаниями жертв резни 7 октября.

Кугель, ставший лауреатом Премии Израиля в прошлом году, утверждает, что в последнее время он стал жертвой распространенного в интернете мошенничества, когда в соцсетях, принадлежащих компании Meta, распространяются платные сообщения, в которых от его имени рекламируются сомнительные товары. В частности, от его имени с логотипом министерства здравоохранения рекомендовалась "биологически активная добавка для лечения диабета". Реклама сопровождалась интервью с доктором Кугелем, созданное с помощью ИИ. Затем появилась реклама других продуктов, в которых образ, похожий на известного доктора и говорящий его голосом, рекламировал дополнительные продукты. Цель мошеннической рекламы – получить данные кредитных карт обманутых пользователей.

Кугель утверждает, что после этой "рекламы" на институт, в котором он работает, обрушился вал запросов от пользователей соцсетей, которые хотели либо узнать подробности о продуктах, либо жаловались на большие суммы, которые были сняты с их банковских счетов.

В иске указывается, что доктору Кугелю и его коллегам пришлось потратить немало времени на объяснение того, что речь идет о фейке, созданном искусственным интеллектом. Одновременно с этим он узнал, что многие люди намеревались прекратить лечение диабета, решив попробовать "предлагаемый им продукт".

В иске утверждается, что компания Meta не принимает мер по борьбе с мошенничеством и не блокирует платную рекламу с мошенническим содержанием.

Иск подготовлен адвокатами Охадом Розеном и Яэль Визель и в нем содержится просьба к суду признать иск коллективным.